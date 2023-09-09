新華社報導，受到海葵颱風殘餘相關低壓槽帶來暴雨影響，香港7日夜晚至8日白天出現地區淹水、公共交通受阻、山泥傾瀉風險高等情況。特區政府8日清晨宣布香港出現「極端情況」。特區政府政務司司長陳國基表示，此次是百年一遇的大暴雨，截至18時15分，此次大暴雨中已有139人受傷送醫，其中4人嚴重，34人情況穩定，24人情況未知，77人已經出院。「極端情況」維持至9日零時。

香港天文台預計，9日雨勢仍較大，之後一兩日仍有驟雨。

暴雨天氣下，香港多地出現嚴重水浸和泥石流情況。香港島東部柴灣道迴旋處，積水在8日早上退去，路面損毀嚴重，道路布滿碎石及露出鋼筋，有車輛停在迴旋處無法前行。附近有商鋪也發生淹水，商家清晨不得不返回店鋪清理積水。

港府新聞處稱，截至8日18時15分，此次大暴雨中已有139人受傷送醫，其中4人嚴重，34人情況穩定，24人情況未知，77人已經出院。

陳國基8日下午聯同特區政府相關部門代表舉行聯合記者會。陳國基表示，今次是特區政府首次宣布「極端情況」。即使香港天文台其後改發較低或取消所有暴雨警告信號，在「極端情況」存在期間的工作安排等同於「八號風球」警告信號生效下的工作安排，即在「極端情況」下，除必要人員外，其他雇員不應上班。

香港天文台7日23時05分發出黑色暴雨警告信號，截至8日15時40分改發黃色暴雨警告信號，黑色暴雨警告信號生效已超過16個小時，是有紀錄以來持續時間最長的黑色暴雨警告信號。

香港天文台署理台長李立信指出，過去24小時，香港大部分地區降雨量超過300毫米，部分地區超過600毫米。過去24小時，天文台總部測得的雨量超過600毫米，約為全年平均總雨量的1／4。

據介紹，截至8日正午，特區政府渠務署已確認近60宗水浸報告，約40宗已紓緩，剩下10多宗仍在處理。渠務署署理署長徐仕基表示，水浸主要原因是降雨強度大大超過有關位置的排洪能力，持續下大雨，雨水未能及時排走。

特區政府保安局局長鄧炳強介紹，警務處已接獲718宗求助，消防處接獲343宗求助。8日白天洪水退卻後，發現有超過130輛汽車熄火停在路中，已有超過一半車輛被移走。

香港雨勢8日下午逐漸轉弱，市面陸續有店鋪恢復營業，不少市民外出到超市、菜市場採購生活物品。