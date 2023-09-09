基泰建設位於北市大直街的「基泰大直」建案7日晚間發生工地塌陷，造成隔壁6棟公寓傾斜「一樓變成地下室」，基泰表示已安置所有住戶及賠償事宜、絕不推諉相關責任。網紅崴爺8日發文認，他是「基泰大直」預售屋的屋主之一，目前正與5位買家組成自救會，考慮中止合約。

網紅崴爺去年2月PO文表示，年前看了超喜歡的建案，跟吳淡如分享後，兩人便相約一同前往斡旋，崴爺稱讚吳淡如議價技巧根本神級，「全程根本是『人生實用商學院』的實戰版」；經過兩小時的斡旋，代銷用最低價再減去尾數，談到的價格比想像中還低，崴爺決定購買，打算退休後住。

當時就有網友神出，崴爺買的建案是「基泰大直」，根據實價登錄資料，基泰大直位於台北市中山區大直街94巷、94巷3弄交叉口，總戶數33，總價2870萬至6007萬之間。

昨（8日）崴爺認了他所買的預售屋，就是最近討論度超高的基泰大直，他在留言區PO其他屋主傳的現場畫面，表示：「目前已經有五位屋主私訊給我，我會開一個屋主line群（我印象中有33戶），如果有看到的屋主可以私訊我，以防非相關人士加入，請先私訊我購屋相關證明。」被問到會考慮中止合約嗎？崴爺回應：「正在了解中。」