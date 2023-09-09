究竟在NBA生涯從未擔任過替補的保羅，加盟勇士之後是否可能嘗到替補出場滋味，是不少球迷相當關注的新球季焦點之一，不過《ESPN》資深記者史皮爾斯9日爆料，「我確定預估保羅會在新球季先發，我想勇士會這樣嘗試，這並非我的個人觀點，而是我聽說的！」

自從2005年選秀會第4順位被紐奧良黃蜂(鵜鶘前身)選上，保羅隨後待過快艇、火箭、雷霆、太陽等隊，生涯1214場例行賽與149場季後賽全以先發身份上場，到現在都沒擔任過替補角色，不過38歲的他，新球季待在勇士確實很可能改從替補上場。

畢竟勇士擁有長年搭配與奪冠經驗的「浪花兄弟」史蒂芬柯瑞、克雷湯普生後場組合，除非勇士總教練科爾打算用「三小」陣容，讓柯瑞、克雷湯普生與保羅同時先發上場，否則保羅從板凳出發機會很高，當然科爾也可嘗試讓柯瑞與保羅同時先發，克雷湯普生改打替補，但克雷湯普生勢必產生不滿念頭。

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