台北市中山區基泰大直建案民宅倒塌案，因狀況實為罕見，台中市土木技師公會昨日也北上現場會勘。（林鴻提供／張妍溱台中傳真）

台北市中山區基泰大直建案釀7民宅受損或傾斜甚至塌陷，台北土木技師推測，可能是連續壁失效導致；台中市土木技師公會監事林鴻北上會勘則表示，除了人為因素外，天候因素亦是造成此次連續壁破裂原因之一。

大直街建案「基泰大直」疑施工不當，7日造成7棟民宅受損或傾斜，1棟民宅「5樓變4樓」，甚至造成道路、學校操場龜裂塌陷，北市府除先撤離、安置逾4百人並命建商全市7處建案全部停工；因狀況實為罕見，台中市土木技師公會昨日也北上現場會勘。

台中市土木技師公會監事林鴻指出，緊鄰施工地點的民宅受破壞並不嚴重隔了1排民宅卻傾斜塌陷，距離約200公尺的操場也塌陷，破壞滑動圓弧已經超出工程師的當初結構計算，質疑連續壁貫入深度設計11米多，明顯不足，破壞滑動圓弧的半徑比想像中的大。

林鴻也點出施工現場的監測系統未能發揮最大之功效，系統機制不足，動態即時應監測工地施工狀態，例如，觀察是否進入警戒值、地下水位變化、橫向支撐力量急遽變化、連續壁突然出現結構型裂縫等等，監測人員應將危險因子立即通報工地施工人員。

林鴻認為，損鄰事件原因除了人為因素外，天候因素亦為可能原因之一，他參考台北氣象，該區最高與最低的每月降雨總和值竟高達20倍以上，就是會影響地下水位變化，極有可能造成連續壁破裂或倒塌的主要原因之一。