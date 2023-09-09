天使球星大谷翔平因為腹斜肌緊繃，已經連續缺陣4場比賽，現在9日守護者系列賽第2戰，他仍未回到先發打線。總教練內文（Phil Nevin）要求大谷「慢下來」，等到身體的不適感消退之後再說。美媒FOX體育還建議天使讓大谷本季提前結束，畢竟休息是為了走更長遠的路，「現在少一點大谷，將來就多一點大谷。」

大谷雖然打出另一個MVP等級的球季，但本季再度輸球也很悶壞了，很可能衝擊他留在天使的意願。美媒The Athletic記者Jim Bowden本周末報導：「大家都在討論，新球隊的所在地點會影響大谷的選擇，但我聽說他的首要考量並不是這個。根據業界消息，他確實偏好西岸球隊，但爭冠機會的順位高於球隊的地點，只要那支球隊開出合理的價錢。」

日本球員可能偏好美國西岸球隊，因為距離家鄉較近，不過也有很多人效力東岸球隊，例如鈴木一朗、松井秀喜、田中將大都打過紐約洋基，本季表現優異的吉田正尚（波士頓紅襪）、千賀滉大（紐約大都會）也都在東岸球隊。

"It sucks to lose. He wants to win, so it gets stronger every year."



Shohei Ohtani, through his translator, on how important being on a winning team is to him: pic.twitter.com/tc47rqKjnu — SNY (@SNYtv) July 10, 2023

天使最後一次打進季後賽是在2014年，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）喊話要球隊齊心重返季後賽，結果卓奧特受傷，天使又是欲振乏力。大谷打滿6年大聯盟，至今未嘗過季後賽滋味，對他這樣的英雄來說自然難以忍受，他透過翻譯表示「贏球的渴望每年都在增加。」