7日晚間基泰大直建案附近發生路面下陷、鄰宅陷落、校園操場變形等重大工安意外，北市府初步判定原因，疑和工地施工有關。對此，立委高嘉瑜指出，若以基泰建設最即時能使用的現金及約當現金來說，僅有29億元，呼籲台北市政府應積極介入本案。

高嘉瑜9日在臉書發文表示，針對大直民宅傾斜、陷落一事，有報導指出總損害估計超過新台幣10億；然而根據《自由時報》報導，產險業者稱，一般建案必須投保「營造綜合保險」，另外附加「第三人建築物龜裂、倒塌責任附加條款」，然而一般鄰損保額不超過1000萬元，大多僅有300、500萬元。

高嘉瑜進一步強調，本次基泰大直造成的路面陷落事件，是台北市內今年最嚴重、影響範圍最廣、預估損害賠償金額最高的一件，且後續解約及持續增加的損失也難以估計，受害民眾該如何求償十分關鍵！

但在查閱根據公開資訊觀測站上的資訊，高嘉瑜分析，該公司2023年第2季財報中流動資產約204億、但負債總額卻高達136.5億餘元！若以最即時能使用的現金及約當現金來說則僅有29億元，假使再扣除因本案所生的行政處罰、履約賠償責任、以及未來可能持續發生的損害的話，即便加上了前述附加條款的最高額1000萬元，將極有可能無法負擔賠償責任！

高嘉瑜要求，台北市政府應積極介入本案，避免基泰建設逃避責任，同時還應該儘速成立專案小組，協助受害民眾釐清受損程度、計算損害賠償數額。並啟動內部調查程序，確認其中是否涉及公務員行政缺失，或甚至是包庇、圖利建商，還給受害民眾一個公道。