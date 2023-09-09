李玟生前控訴遭節目《中國好聲音》羞辱的錄音檔流出後，身為好友的歌壇天后甄妮，多次發聲期望能討回公道，甚至揚言：「沒結果，我就不能停」，她稍早再次發文：「人多～打不過錢多，良心～敵不過貪心」，字句中透露著無奈。

甄妮表示接連揭發《中國好聲音》內幕一個多月來，心情由憤怒轉為無感，至少扯出對方不為人知骯髒的一面，將這些黑幕公諸於世，就是她這段時間努力的目標，接著強調：「CoCo不用再怕『被剪片』了」，但對於某些「固定流程」仍極度不屑：「那堆壞人和政府部門喝喝咖啡，走進後門玩玩紙牌就搞定了」。

甄妮指出《中國好聲音》節目組惡行雖遭千夫所指，但對方絕不會坐以待斃，做出反擊也是預料中的事，畢竟這些害群之馬就是「打不死的蟑螂」，接著疑似暗指有導師收了「額外津貼」的轉椅費後，表示正好能補貼最低酬金，讓她氣到怒斥：「摸摸良心還在嗎？想必是還想再去混混」，最後則道出：「我可以休息一下嗎？再寫就屍骸遍野了」，似乎暗示還有未爆彈。

甄妮怒斥《中國好聲音》節目組是「打不死的蟑螂」。（圖／中時資料照片）

甄妮相當關注香港暴雨造成的災情。（圖／甄妮臉書）

香港近日遭暴雨襲擊，天文台發布黑色暴雨警告，累積雨量更是香港139年以來的最高紀錄，各地也陸續傳出淹水災情，不僅交通癱瘓，許多學校也宣布停課，對此，甄妮無奈表示：「心疼我心愛的香港，福地變汪洋，到底是天災還是人禍！往後日子不好過」。