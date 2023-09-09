一名30歲女子持續4年做大腸鏡檢查，但每年都要切除10~20顆息肉，她不解為何不菸不酒，且多吃菜、少吃肉，仍會長出大量息肉，醫師表示，女子罹患的是鋸齒狀腺瘤症侯群，是基因變異導致大腸不斷長出息肉，有此類症候群的人未來罹患大腸癌比例可達40%，因此有此類症候群的家族史者應自40歲起做大腸癌篩檢，一旦發現息肉就立即切除，才能預防大腸癌。

禾馨民權內科診所腸胃科醫師葉秉威在其臉書「胃腸專家葉秉威醫師」表示，上述女子已連4年都做大腸鏡檢查，但每一年都切10~20顆息肉，但日前他幫女子做大腸鏡檢查時，又再度切了10多顆息肉。

該女子無奈地稱，她個人不菸不酒，且多吃蔬菜、少吃肉，也非胖子，為何仍長如此多顆息肉。葉秉威表示，女子罹患的鋸齒狀腺瘤症侯群，是因為基因變異導致息肉持續長出，「且她新冒出的息肉不少是1~2公分以上的大息肉。」這種症候群患者罹患大腸癌的比率約25%~40%，更棘手的是，這種息肉上常有一層黏液，很容易被忽略誤以為殘便，而被醫師視而不見。

葉秉威今（9日）接受採訪時表示，鋸齒狀腺瘤症侯群是較新的醫學名詞，他個人臨床上常遇到此類患者，且此類患者的一等親也很可能罹患此症候群、曝露在大腸癌風險，應自40歲起就定期做大腸鏡篩檢。此外，這種息肉用糞便潛血篩檢效果差，只能透過定期大腸鏡檢查。

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