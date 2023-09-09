北非國家摩洛哥西南方8日深夜發生芮氏規模6.8強震，震源深度僅18.5公里，是該區域超過120年來最強地震，目前已知震央附近數棟建築倒塌，並且已有數十人喪命，多數罹難者位在馬拉喀什（Marrakech）以南邊陲地帶，網路上也流傳建築垮掉、碎石散落一地的畫面。

JUST IN: A powerful 6.8 magnitude earthquake struck southwest of Marrakesh. State television reports multiple building collapses near the epicenter. https://t.co/LA0JmSmqbD — CNN (@CNN) September 9, 2023

BREAKING:



Major earthquake in Morocco.



6.9 on the Richter scale according to initial reports pic.twitter.com/p8ehVIICWV — Visegrád 24 (@visegrad24) September 8, 2023

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）指出，這起地震發生在摩洛哥當地時間8日深夜11時過後不久，震央位在西南城市馬拉喀什西南方72公里的高阿特拉斯山（High Atlas）區域，震源深度僅18.5公里，屬於淺層地震。

馬拉喀什約有84萬居民，也是非常熱門的旅遊地。

美國地質調查所指出，該區域出現這樣規模的地震並不尋常，但也並不意外。自1900年以來，該區域尚未出現規模6以上地震，至今只發生過9起規模5以上地震。

馬拉喀什居民表示，當地已有部分建築倒塌，居民也在網路上上傳建築倒塌、碎石散落一地的畫面。

📷 First photos of the damages come from #Marrakesh the most affected city by the #earthquake #زلزال pic.twitter.com/3RWsmV9KQX — pro (@akaEpidemic) September 8, 2023

一名摩洛哥官員指出，這起強震已造成數十人喪命，多數罹難者位在難以抵達的山區。

據悉地震帶動的強烈搖晃，連隔海相望的南歐國家西班牙與葡萄牙都感受得到。

（持續更新）