基泰建設位於北市大直街的建案，7日晚間發生工地塌陷，造成相鄰民宅陷落「1樓變成地下室」，7棟鄰宅成嚴重受損。台北市議員游淑慧昨(8日)在節目中提醒，當家裡附近如果有建案或工地準備開工時，按照法規必須先派人到家裡拍照，未來民眾如果覺得家裡出現裂縫，那麼當要提出損鄰時，就可以有照片當作依據。

游淑慧昨在節目《新聞面對面》中談到，台北市損鄰爭議的處理一直都有問題，不是只有這個案子，自己在2018年剛在選議員的時候，就接到一個鄰損的案子，那個工地面積範圍更大、整條道路都已經裂一半、傾斜了，「我們的都發局接到陳情以後也一樣，跟工地的監造人到現場勘查，說不是工地的事，繼續施工再觀察，仍繼續施工，但她在現場只是放個水瓶就會一直滾下去，代表整個地已經傾斜，後來我覺得就是損鄰爭議處理有問題」。

游淑慧提醒，當家裡附近如果有建案或工地準備開工時，按照法規他們必須先派人到你的家裡照現狀，存在都發局一份還有第三方的鑑定機構，未來如果覺得家裡本來沒有裂縫怎麼多了一條，要提出損鄰時可以把照片調出來，這件事一定要記得，如果家附近有工地施工，沒有照相就要檢舉。