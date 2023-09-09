衡山基金會與高雄市城美獅子會志工日前幫助旗津吳姓家人重建家園。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄旗津弱勢吳姓姊弟的住所日前因為受白蟻啃食，加上壁癌，令吳姓姊弟相當擔心。在衡山基金會發起與高雄市城美獅子會志工修繕房屋後，吳家二姐姊對於換然一新的房屋感到相當感謝，她笑稱，自己不會說話，就是很感謝大家，讓她與弟弟有一個棲身之所。

吳二姐共有一個哥哥與一個弟弟，此前一家人靠著排行老三的吳男當碼頭工人撐起家中的開銷，之後當工人與當貨車司機賺錢。無奈老三吳男在幾年前車禍，無法再賺錢養家。如今只剩下吳二姊在旗津市場當售貨員，她偶爾會帶些食物回家探望獨居的弟弟。吳家的大哥也沒什麼工作能力，靠領政府補助過活。

衡山基金會得知吳家的生活困難，且住的房子天花板幾乎快坍塌，夾層被白蟻蛀掉，壁癌也很嚴重。當志工來到吳家時，不禁搖頭，眾人合力修繕吳家，給吳姓一家人安居的處所。

城美獅子會幹部日前到現場查看後說，吳姓一家人的處境令人同情，所以大家決議全額贊助吳二姐等，並購買熱水器，讓體弱多病的吳家老三可以洗熱水澡，避免感冒。也祝福這一家人的生活能愈來愈好。

城美獅子會會長洪崇傑說，透過此因緣能讓其他獅友一起行善，透過幫助吳二姐一家人令洪崇傑體會到自己是幸福的，也很感動，以後他會繼續幫助別人，盡微薄之力。