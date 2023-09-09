高雄旗津弱勢吳姓姊弟的住所日前因為受白蟻啃食，加上壁癌，令吳姓姊弟相當擔心。在衡山基金會發起與高雄市城美獅子會志工修繕房屋後，吳家二姐姊對於換然一新的房屋感到相當感謝，她笑稱，自己不會說話，就是很感謝大家，讓她與弟弟有一個棲身之所。
吳二姐共有一個哥哥與一個弟弟，此前一家人靠著排行老三的吳男當碼頭工人撐起家中的開銷，之後當工人與當貨車司機賺錢。無奈老三吳男在幾年前車禍，無法再賺錢養家。如今只剩下吳二姊在旗津市場當售貨員，她偶爾會帶些食物回家探望獨居的弟弟。吳家的大哥也沒什麼工作能力，靠領政府補助過活。
衡山基金會得知吳家的生活困難，且住的房子天花板幾乎快坍塌，夾層被白蟻蛀掉，壁癌也很嚴重。當志工來到吳家時，不禁搖頭，眾人合力修繕吳家，給吳姓一家人安居的處所。
城美獅子會幹部日前到現場查看後說，吳姓一家人的處境令人同情，所以大家決議全額贊助吳二姐等，並購買熱水器，讓體弱多病的吳家老三可以洗熱水澡，避免感冒。也祝福這一家人的生活能愈來愈好。
城美獅子會會長洪崇傑說，透過此因緣能讓其他獅友一起行善，透過幫助吳二姐一家人令洪崇傑體會到自己是幸福的，也很感動，以後他會繼續幫助別人，盡微薄之力。
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