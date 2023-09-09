陳啟蒙表示，今年智慧手錶Watch6系列受到消費者的青睞。Watch6全系列（6+6 Classic）預購銷售數量較Watch5全系列(5+5 Pro)再成長。進一步觀察機種佔比，Watch6及Watch6 Classic的預購銷售占比約為4：6，以搭載深受星粉喜愛的實體旋轉錶圈的Watch6 Classic為銷售大宗。截至9月3日Watch6 Classic較前一代銷量成長近五成。三星也推出一系列穿戴裝置加價購優惠，讓消費者能輕鬆加入生態圈行列。三星也觀察本次預購狀況，Watch6系列與Galaxy Z系列搭售率達三成，優於以往表現。

至於平板產品部分，陳?蒙表示，三星此次推出的Tab S9系列搭載諸多升級規格與功能，如首度支援IP68防塵防水、螢幕面板升級Dynamic AMOLED 2X等，促動預購表現不俗。觀察三星智慧館預購狀況，有高達30%消費者選擇S9 Ultra，足見消費者對於大螢幕旗艦平板需求仍相當熱烈。Tab S9預購期間銷量較上代成長七成，其中，以大尺寸平板深受青睞，12.4吋以上之平板（S9+、S9 Ultra）銷售占比近8成；顏色方面，以黑耀灰最受消費者喜愛，佔比逾6成，5G機種則佔約2成。

不僅如此三星也持續和電信業者積極合作，現階段恰逢遠傳(4904)、亞太電(3682)的遠亞合併訂婚慶，遠傳祭出專案，申辦Galaxy Z Fold5|Flip5搭配指定資費方案，加1元就可一起帶走的Galaxy Watch 6或經典Galaxy Buds2 Pro，再搭配遠傳舊機換新機活動最高可現省36000元。另外，對於想同時入手三星摺疊新機和三星最新平板的消費者，遠傳也推出「雙螢絕配」優惠方案，只要月付1399起，三星摺疊新機及三星Tab S9平板系列雙旗艦同時入手，額外再加碼900GB。