據美國之音報導，美國財政部長葉倫當地時間8日在印度新德里表示，美國正在密切關注中國面臨的短期和長期經濟挑戰，包括消費疲軟、房地產債務和人口問題。但她認為，中國有政策空間應對這些挑戰，中國的這些問題不會對美國產生重大的直接影響。

報導稱，中國這個號稱「世界工廠」的龐大經濟體，正在經歷自改革開放以來四十多年中最嚴重的經濟困難，從房地產到製造業、從投資到消費、從失業到人口下降、從內需疲軟到外貿滑坡，幾乎各個行業和各個領域都出現了超乎想象的低迷。就在此刻，歐洲經濟面臨衰退的威脅，還有不少主要經濟體發生嚴重的通貨膨脹，導致全球對中國貨物的需求大幅度下降。

報導稱，正在印度參加二十國集團(G20)峰會的葉倫向媒體表示，「中國面對各種短期和長期的全球性挑戰和經濟挑戰，我們一直對此進行密切的關注。」不過，葉倫還表示，「儘管如此，中國在應對這些挑戰的時候仍然有著相當大的政策空間」。

中國國家主席習近平缺席這次峰會引起了國際上的廣泛關注。目前，中國在貿易、科技、以及地緣政治方面與美國和這次峰會的東道主印度之間存在許多摩擦，雙邊關係非常緊張。中國總理李強代替習近平參加這次峰會。

葉倫提到了中國面臨的幾個主要問題：人們廣泛預期的疫後消費報復性增長令人失望和房地產業的債務問題越發嚴重。另外，中國的勞動力也開始收縮。與此同時，印度的人口還在增長。今年早些時候，印度超過中國成為世界人口最多的國家。

美國財經媒體彭博指出，習近平的缺席將會影響華盛頓為推動給予發展中國家融資的努力，比如將世界銀行和國際貨幣基金組織給新興國家提供貸款的數量增加2000億美元。這是美國為遏制北京通過一帶一路倡議對發展中國家實施「經濟脅迫」而提出的一個替代性方案。

葉倫表示，儘管全球經濟增長面臨著種種風險，但她依然對世界經濟增長的力量和世界經濟展現出的韌性感到吃驚。「雖然存在著風險，某些國家無疑已經受到了影響，但總體上看，世界經濟還是很有彈性的」，葉倫補充，「最重要的負面影響來自俄烏戰爭。」