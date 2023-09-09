高市府農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認多項農作物及設施因海葵颱風致災，成功爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告自9月9日至9月18日止（假日不休息）受理農民申報。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市農產業受到海葵颱風影響造成嚴重損失，包含先前的杜蘇芮、卡努颱風接連襲擊，截至9月8日災損累計損失金額逾4680萬元，高市府農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認多項農作物及設施因海葵颱風致災，成功爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告自9月9日至9月18日止（假日不休息）受理農民申報。

高雄地區連續受到杜蘇芮颱風、卡努颱風及海葵颱風襲擊，10級陣風及大雨讓高雄多項作物及設施受損，有賴颱風期間公所積極查報災情，市府農業局即邀集高雄區農業改良場、農糧署與公所確認災情嚴重，向中央爭取救助。

農業部於8日公告本市香蕉、木瓜、其他柑桔（西施柚）、蔬菜全品項、水平棚架網室之塑膠布(網)及洋蔥苗圃啟動農產業天然災害現金救助。

農業局局長張清榮提醒農友，請高雄市有種植公告救助品項或水平棚架網室之塑膠布（網）且受災損失達2成以上之農友，務必於9月18日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。