網路家庭集團三年期新臺幣25億元之永續指數連結聯合授信案簽約儀式由中國信託銀行董事長利明?與網路家庭集團董事長詹宏志共同主持，利明?董事長表示，網路家庭集團旗下PChome 24h購物網站提供全臺首創24小時到貨、臺北市6小時送達等創新服務，亦是全臺唯一取得Apple全系列商品授權經銷商之電商平臺，去年更推出業界首創iPhone訂閱方案，且平臺會員人數逾1,300萬人，奠定於臺灣電商市場之重要地位；網路家庭集團亦領先業界布局智慧倉儲，大幅提升物流效率，預期將創造更多成長。

網路家庭集團為臺灣首家全方位推動綠色轉型的大型電商平臺，接軌聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），2019年起啟動綠色購物計畫，從包裝、運輸、倉儲及金流等四大面向推廣綠色消費意識，去年進一步成立永續發展委員會，針對「治理與責任」、「環保節能」及「員工與社會關懷」設立跨部門ESG工作執行小組，運用電商平臺影響力，擴大綠色商品選購數量，攜手消費者及供應商協力創造綠色規模經濟，迎向永續消費新生活。

該聯合授信案由中信銀行、台新國際商業銀行與王道商業銀行統籌主辦，安泰商業銀行共同主辦，上海商業儲蓄銀行、玉山商業銀行及板信商業銀行協辦，並將網路家庭集團推動的永續目標納入授信條件，透過連結溫室氣體排放量、倉儲平均每坪能源耗用量、平均包裝耗材使用量及公司獲得之永續評鑑等ESG指標，評估達成情形並提供相應的利率調整機制。參與銀行團肯定網路家庭集團實踐永續經營之決心，原擬籌組新臺幣15億元，迴響熱烈，最終獲超額認購以新臺幣25億元圓滿結案。