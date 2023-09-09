台灣的傳統節慶眾多，不少廟會都會請性感辣妹跳舞炒熱氣氛，近日有網友發現一名暱稱「芋頭」的正妹，受邀到艋舺吉興靈安會靈安尊王安座三週年遶境中表演，清純的臉蛋、性感的打扮和惹火的舞姿，被百名網友推爆。

一名網友昨（8日）晚間在PTT八卦版貼出芋頭跳舞的截圖，發文問：「這種年輕台妹白泡泡幼秘密，是不是廟會生力軍？」畫面中，芋頭身穿粉紅色半截小背心，搭配同色系的迷你百褶裙，露出大片雪白的肌膚，而有雙美腿的她，踩著恨天高的露趾高跟鞋，整體比例變得更修長。

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芋頭站在簡易的舞台上扭腰擺臀，時不時做出性感的M字腿，裙底風光一覽無遺，露出粉紅小褲，讓圍觀的民眾一飽眼福。PTT鄉民看到芋頭火辣的一面，大部分都給予正面好評，留言誇讚：「這比中職啦啦隊好看太多了」、「下巴視角還能這麼上鏡，真的正」、「最近廟會也太優質了吧」、「這根本偶像等級了」、「比一堆人工明星漂亮喔」、「艋舺潤娥」。

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芋頭的IG也隨之曝光，今年初剛創辦，目前追蹤數3255人，算是新生代迷你網紅，她時常PO個人生活照，可愛的外型、纖瘦的身材讓人眼睛一亮。