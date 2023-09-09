根據今天解封的報告，美國喬治亞州調查川普等人密謀推翻2020年總統大選結果一案的特別大陪審團，原本建議對重量級聯邦參議員葛蘭姆及其他川普的盟友提出刑事指控。

法新社報導，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）已對包括前總統川普在內的19人提出與本案有關的指控，但沒有對現任參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）和另外兩名卸任參議員提出任何指控。

今天解封的報告指出，這個特別大陪審團當時建議對葛蘭姆和喬治亞州兩名同為共和黨籍的前聯邦參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）及帕度（David Perdue）提出指控。

據路透社報導，葛蘭姆和川普原為競爭對手，後來成為高爾夫球友。他否認有任何不當行為，還說他在川普敗選後要求喬治亞州官員檢查郵寄選票，是在履行自己身為參院司法委員會最高位議員的監督職責。

葛蘭姆今天在南卡羅來納州記者會上表示：「我們不能將克盡職責的參議員定罪。下屆選舉如果我覺得有問題，還是會做一樣的事。」

報告顯示，大陪審團也建議對川普的前國安顧問佛林（Michael Flynn）、前競選顧問艾普斯汀（Boris Epshteyn）及律師伍德（Lin Wood）、密契爾（Cleta Mitchell）提出指控。

目前不清楚檢察官威里斯為何選擇不對上述人士提出指控，她的辦公室也未立即回應記者的置評請求。

上述人士都名列特別大陪審團去年12月15日建議提出指控的報告中，這份報告已封存了9個月。與最終刑事起訴內容不同的是，這份報告並未詳述具體指控。

特別大陪審團沒有提出指控的權力，不過威里斯上個月透過這個大陪審團蒐集的證據，向常規大陪審團尋求起訴川普和他的18名共同被告。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1120909