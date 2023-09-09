50萬元資本額的「超思」公司進口巴西雞蛋爭議持續延燒，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天轟農業部越說越「扯蛋」，雞蛋羅生門到底又想遮掩甚麼？近一周媒體展開一系列的調查與報導，而監察院卻仍無動於衷，並指中央畜產會似乎已經沒有必要疊床架屋，請政府檢討畜產會的存廢。

邱臣遠表示，缺蛋危機，原本僅是生產與供需失調的問題，沒想到在農業部的處理下，卻演變成為飢餓行銷的惡性循環。進口雞蛋本來是為了應急，滿足市場需求，也提供國內雞農恢復生產的過渡時間，是否因此讓有心者有機可趁？又變成發國難財的好機會？

邱臣遠質疑，到底是誰在發國難財？在雞蛋進口政策公布前，新成立且資本只有50萬元，卻能獨佔全部進口蛋6成，高達8814萬顆雞蛋的進口廠商的超思公司，最讓國人質疑，因此為了釐清超思的背後影武者是誰？與高層是甚麼關係？到底進了多少？又賺了多少？近一周媒體展開一系列的調查與報導，而監察院卻仍無動於衷！

邱臣遠說，「蛋」讓大家大惑不解的是，政府從原先的不公開進口數量，到後來的被動回應說明，反而讓大家驚呆下巴，數字與金額越挖越大，疑點越來越多，乃至陳吉仲部長出面回應，都破綻百出，甚至讓記者問到詞窮而「落跑」，逼得出訪中的蔡英文總統，出面背書保證沒有問題。

邱臣遠質疑，目前最大的問題就是，從缺口罩、缺疫苗、缺快篩、到缺雞蛋，最後都演變成為一套飢餓行銷模式；而政府不論是衛福部的有機制，到農業部的毫無遊戲規則，最後都衍生出讓外界質疑的黑箱利益輸送問題。讓人感覺民進黨政府一點都不清廉。

邱臣遠說，外界一直不解的問題，包括到底國內受到禽流感疫情的影響有多大？死了多少雞？缺多少蛋？到底是不是看到報價單就付款？農業部在合約中的規範與公開說明為何不同？又補貼關稅等相關費用的根據是甚麼？尤其最受詬病的就是根據合約的規定，廠商根本不用負責支出相關費用，只要依巴西報價單就可以向畜產會分批請款，形同合約甲、乙方都是中央畜產會，是否等同廠商保證獲利？

他認為，既然農委會已經升格農業部，更成立台農發公司，中央畜產會似乎已經沒有必要疊床架屋，請政府檢討畜產會的存廢；同時農業部的職責是維護農業生產與照顧農民，進口雞蛋只是暫時的手段，不能反而葬送市場機制，以及破壞生產秩序，請政府滾動檢討進口政策，儘早恢復國內產銷秩序。