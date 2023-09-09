一年一度的20國集團（G20）峰會從今天起，將一連兩天在印度召開。然而就在不到一周前，中國卻傳出國家主席習近平將會缺席、改由國務院總理李強代表，引來國際社會各種猜測與解讀，包括習近平可能出現健康問題、國內有更棘手事務，以及對主辦國印度的冷落等等。CNN專文解析，指出習近平選擇不參與G20峰會，表明他對現有的全球治理體系「已不再抱有幻想」。

報導指出，G20匯聚了全球主要經濟體，代表全球80%的GDP，中國也曾經將這個平台視為一個相對中立的全球治理空間，並高度重視G20外交，自2008年首次舉辦以來從未缺席，即使在疫情期間也透過視訊積極與會。

不過近年來，中美關係一直充滿緊張、競爭，中國對G20峰會的看法似乎也出現了變化。美國智庫昆西研究所中國歷史學者文哲凱（Jake Werner）指出，習近平認為「G20的空間逐漸受到美國及其議程主導」，峰會半數成員是美國的盟友，而拜登號召他們採取更強硬的態度來對抗中國，「這（G20）對中國來說是帶有敵意的。」

金磚國峰會今年在南非舉行，中國明顯佔有主要地位。（美聯社）

而這次峰會由印度主辦，北京對新德里與華盛頓日益緊密的關係感到不滿，特別是在印度加入美日澳的四方安全對話後，中國抱怨Quad帶有「亞洲版北約」的企圖，因此不願錦上添花，「為印度舉辦的重大國際峰會增加價值，」印度尼赫魯大學國際問題研究教授賈可布（Happymon Jacob）說。

相對地，習近平把重心轉向其他國家。他今年只出國兩次，但兩次出訪都對他重塑全球秩序的企圖至關重要；一次是3月前往莫斯科會見普丁，另一次是8月參加南非主辦的金磚峰會（BRICS），會中該組織宣布接納6個新成員，習近平稱讚這是一項「歷史性」勝利。

牛津大學中國中心的經濟學者馬格納斯（George Magnus）指出，擴大後的金磚國是北京想要建立替代治理結構的一個例子，它既包括全球南方（global south）最重要的一些國家，中國也在其中扮演領頭羊角色。而下個月，中國還將主持「一帶一路」論壇，據悉有至少90個國家將派代表出席，被北京視為重建世界秩序的關鍵之一。馬格納斯表示，中國透過這些實體交流，向世界上非主流國家傳達出一個重要訊息，即「主場在中國。」