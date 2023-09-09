隨著2024大選時間逼近，在野整合似乎出現契機，不但國民黨參選人侯友宜跟民眾黨參選人柯文哲近期政策互相呼應，國民黨主席朱立倫昨（８）日也鬆口，想邀請柯文著喝咖啡。港媒《中評網》分析，為了瓦解藍白，民進黨目前鎖定民眾黨籍新竹市長高虹安、以及國民黨籍立委王鴻薇、台北市議員徐巧芯為集火目標。

根據《中評網》9日報導，民進黨在當前選戰執行兩個策略，一是猛打高虹安，盼能製造出柯文哲的破口；另一個則是針對王鴻薇、徐巧芯兩名藍營女戰神展開抨擊，降低二人頻繁爆料對綠營造成的傷害。

該報導提到，民進黨當下對高虹安逐步加強攻擊力道，讓前新竹市長林智堅子弟兵、新竹市議員楊玲宜爆料高搭乘高級房車，並住在新台幣5千萬豪宅，意圖塑造出權貴形象，且有意無意連結到柯文哲身上，破壞其形象；且若是真的打高成功，林智堅甚至有機會重返政壇。

另由於王鴻薇、徐巧芯窮追猛打農委會（現農業部）專案補助蛋商超思的議題。《中評網》認為，確實有傷到民進黨，若因此事造成選民對民進黨仇恨值升高，恐將重演「下架民進黨」。報導認為，台北市大直發生住宅傾斜、塌陷事件，綠營連忙針對王鴻薇展開攻勢，稱其接受涉案建商基泰建設的30萬元政治獻金。

不過《中評網》也強調，由於台北市長蔣萬安第一時間到現場緊急處理，加上王鴻薇也表態力挺受災戶，並對基泰建設展開批評，且基泰建設的政治獻金名單中還包括了民進黨市議員王閔生與簡舒培，以上種種都讓王鴻薇暫時止血，並使得民進黨短時間內無法多做文章。