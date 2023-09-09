45歲小S（徐熙娣）2005年和許雅鈞（Mike）結婚，育有3女，去年因前姊夫汪小菲亂爆料，讓小S和許雅鈞的婚姻變成討論焦點，近日更有汪小菲好友跳出，指小S至今無法和老公攤牌的主因是由於經濟大權由許雅鈞一手掌控。對此，小S今(9日)凌晨回應：「我心情平靜，卻忍不住皺了眉頭！」但不是因為閒言閒語，而是今天要開家長會。

汪小菲去年暴走連發多篇微博攻擊S一家，其中他稱小S愛踩姊姊的「人血饅頭」，批評她自己婚姻也有問題卻不敢發聲，「你老公幹嘛呢，就在你們家樓下的會所找姑娘呢，你放個屁嗎？」而近日汪小菲朋友、男星李柏霄接力，在直播稱小S不敢說話，是因為「米」都在老公手上，由於小S以前很多積蓄都在夫家，才無法和另一半翻臉。

對此，小S今凌晨淡然發文回應：「我心情平靜，卻忍不住皺了眉頭！但沒讓我煩心的事啊！啊～～明天一整個上午的家長會，真迫不及待參加」，最後還加了大哭的表情符號，可見頗為煩惱。而先前女兒開學，她就曾發熱舞片慶祝，有人回：「別把快樂建築在女兒們的痛苦上」，小S反嗆：「少說沒人性的話」，並澄清：「暑假媽媽吃的苦可不少！現在只是回歸正常」。

見小S吐苦水不想去家長會，網友笑說：「好想當同班同學的媽媽哦」、「國際巨星小S，要親臨現場了！！！（歡聲雷動」、「羨慕那些家長可以看到s本人」、「妳確定女神明天能清醒的參加家長會！！」、「一路國標舞進場」、「你讓班上媽媽們壓力很大，我想他們今晚應該會失眠」。