國3大溪路段9日發生聯結車翻覆事故，現場占用外側車道與路肩，目前正以拖吊車處理中，並出動怪手清理土方。（翻攝國道即時影像）

國3南下65.2公里大溪路段，9日發生聯結車衝下高速公路邊坡事故，駕駛輕傷送醫。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

國道3號南下65.2公里大溪路段，9日發生聯結車衝下邊坡事故，護欄遭撞壞。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

國道3號南下65.2公里大溪路段，今凌晨發生聯結車衝下高速公路邊坡事故，疑駕駛操作不當導致事故發生，駕駛無酒駕，輕傷送醫治療。現場占用路肩與外側車道，國道警方通知拖吊車到場處理，並出動怪手清理現場。

國道警方指出，今日凌晨2時45分許，國道3號南下65.2公里大溪路段， 1輛聯結車疑操作不當、偏離車道，衝下高速公路邊坡肇事，駕駛受困車內，經消防人員搶救，於3時12分脫困並送醫檢傷，所幸駕駛僅受輕傷，經酒測確認駕駛無飲酒。

事故現場占用外側車道與路肩，目前正以拖吊車處理中，並出動怪手清理土方，詳細肇事原因，仍待進一步釐清。

警方呼籲，高速公路事故最常見肇事因素就是未保持安全距離及未注意車前狀況，若因而肇事致人重傷或死亡，除處罰3000至6000元亦將吊扣或吊銷駕照。駕車行駛高速公路「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。