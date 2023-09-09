警方當天獲報於南屯區追捕22歲林嫌，當時他疑已交易毒品完畢準備開車，員警將他自車內拉出、壓制在地及逮捕。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局刑大日前網路巡邏，發現微信聊天群組一頁式廣告「2條輪胎4500、4條輪胎8800、迷彩1：600、TB（5送1、10送2）」等字眼，認為德國馬牌輪胎一般尺寸沒那麼便宜，追查發現林男涉嫌在網路販毒並循線逮捕，依《毒品危害防制條例》移送並起訴在案，將處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

警方指出，當天獲報於南屯區追捕22歲林嫌，當時他疑已交易毒品完畢，準備開車，員警將他自車內拉出、壓制在地及逮捕，僅查扣愷他命3包（毛重計7.62公克）、手機2支、販毒所得現金6萬餘元等。

警方追查，林姓男子年紀輕輕已有妻小，其身上驗出有毒品反應，疑為養家活口及供應自身吸毒，竟然鋌而走險在網路打出一頁式毒品廣告，吸引微信群組網友來跟他買毒。

刑事警察大隊偵五隊長朱政憲說，林嫌廣告打出「2條輪胎4500、4條輪胎8800」意即2公克的K他命4500元、4公克的8800元，「迷彩1：600」就是咖啡包1包600元， TB是特惠5送1、10送2等，販售毒品的暗語。

隊長朱政憲說，林嫌不僅盜用德國馬牌圖樣，假稱賣輪胎掩護販賣愷他命或毒咖啡包犯行，還自製早安圖，溫馨提醒顧客「需要更換輪胎或機油 趕緊來電 保證給你們最好最優的輪胎與機油」連公休日也會提早公告等，貼心提供販毒最優質服務。

警方指出，林嫌行事相當低調小心，他先在微信聊天群組打出毒品廣告，吸引網友加他好友私下交易，聯絡完畢後便將聊天內容刪除，目前警方請資訊人員支援救回因刪除的對話紀錄，並溯源追查毒品來源。

警方逮捕林嫌並移送經檢方聲請羈押獲准，全案經台中地檢署檢察官偵結後，以違反《毒品危害防制條例》規定起訴在案，最輕本刑為7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！