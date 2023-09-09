以兒童台「果凍姐姐」身分出道的女星楊晨熙，近年朝多元化發展，在主持、戲劇和綜藝等領域皆有亮眼成績，日前上節目爆料某位社群版面都在PO高爾夫球的運動網紅，私下竟是飯局妹兼伴遊妹，讓在場來賓驚呼不已。

楊晨熙上節目《11點熱吵店》爆料某運動網紅是飯局妹兼伴遊妹，她指出該網紅平時有在上節目，似乎想藉此提升知名度，讓價碼能雙倍起跳，至於會知道這個內幕，是朋友在「小商人花名冊」看到這位運動網紅的名字，還跟楊晨熙一同上過節目，才會想了解狀況，這讓她頓時將線索串聯起來，指出對方社群的照片「一直出國吃喝玩樂」、「永遠都只有獨照」，不禁直呼：「合理」。

明星人設大翻車現場？！一線女星飄怪味？ 。（影片／ 11點熱吵店Youtube）

楊晨熙指出覺得對方最不道義的行為，莫過於會去詢問有開店的名人：「你的店我不付錢，我不是股東，可是我可以對外說我是股東嗎？就能帶一些人來捧場」，目的是接近上流社會的人士時，能有個「體面的頭銜」來介紹自己，畢竟總不能說自己是飯局妹或伴遊妹。

楊晨熙接著爆料高爾夫球近來很夯，該運動網紅社群有8成版面都與高爾夫球有關，此外，自己開設一間室內高爾夫球的VR，就有股東被她詢問「能否對外宣稱有這家店的股分，順便幫忙帶生意」，讓在場來賓直呼：「還來啊」。