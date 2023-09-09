據法國廣播電台引述法新報導，美國空軍司令查爾斯·Q·布朗將軍當地時間8日警告說，中國正在尋求「利用」美國部隊和北約武裝的知識來改善中國武裝部隊的能力。美國認為，中國是一個重大的挑戰，保持對中國的軍事優勢，這對於避免與北京發生任何衝突來說是至關重要的。

報導稱，被提名擔任新一任美軍參謀長聯席會議主席的查爾斯·Q·布朗將軍在給空軍成員的一封信中寫道，「中國人民解放軍希望利用你們的知識和技能來填補其軍事能力上的缺陷。」他補充說：「一些外國公司瞄準並招募由美國和北約培養的各個領域、各個專業的軍事人才，以便在國外訓練解放軍。」

查爾斯·Q·布朗將軍還說，「許多接受這些外國公司合同的人因為對培訓師進行培訓，從而破壞了我們的國家安全，危及他們的軍事同事的安全和國家的安全，並且可能正在違法。」

中國和美國近幾個月以來重新開始了聯繫，以期穩定複雜的雙邊關係。今年，中美之間的緊張局勢又再度升級，尤其是飛越美國領土的中國氣球被華盛頓指責為是偵察氣球。受到華盛頓軍事支持、但中國認為是其不可分割的領土的台灣問題也擦出了火花。