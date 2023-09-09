豐邑建設在竹北市豐采520建案，從去年6月開始連續發生5次道路塌陷意外， 新竹地檢署指揮縣調站追查公務員涉貪案，7日搜索縣府工務處長江良淵在新竹和台中住處，搜獲1千多萬元現金，檢方認有串證滅證之虞，向新竹地院聲請將江良淵、黃姓承辦人、豐邑建設盧姓副總及劉姓協理4人羈押禁見，經過長達8個多小時的羈押庭，4人均遭准押禁見。

檢調鎖定江良淵等4人進行搜索，帶回相關資料查證，在江新竹住處搜到100多萬現金，並搜得1本筆記，上面載明江把將來路不明的大筆現金藏匿到台中住處和老家的陽台排水管、天花板、抽屜及衣櫃，合計有1千多萬元。

負責豐采520建案的建管科黃姓承辦人、豐邑建設盧姓副總和劉姓協理先後遭羈押禁見，檢方不願透露此涉貪案相關細節，但明顯與豐采520建案有關，加上檢調在江良淵住處查獲的1千多萬元現金，已有送賄及收受賄賂違反貪汙治罪條例等問題。

檢方認4人有串證滅證之虞，向新竹地院聲請羈押禁見，派出3名檢察官論告，豐邑建設盧姓副總和劉姓協理建管科黃姓承辦人先後遭羈押禁見，最後手開江良淵的羈押庭，江未能如實交待藏匿現金的來源，羈押禁見。