基泰建設在台北市大直街的工地因施工疏失，導致「連續壁」強度不足破裂，造成周邊公寓龜裂傾斜下陷，引起各界關注討論，一名網友好奇詢問，到底什麼是連續壁，對此，有內行網友解釋說就是擋土牆；另有不少人則歪樓說，簡單來說就是火影忍者裡面的土遁。

一名網友昨在PTT上發文表示，上次台北信義區天坑事件，和這次大直預售屋塌陷、傾斜，似乎都是與「連續壁」有關聯，常常看到建築師說「連續壁已經插完，準備過年養護」，突然很好奇到底什麼是連續壁。

貼文引起網友討論，「擋土設施的一種，就想成很厚的牆壁」、「把它想成擋地下土石的牆壁，把興建基地圍起來」、「就擋土牆，不用想太多」、「台灣的連續壁很容易滲水，完工後都還要找抓漏保固」。

根據房屋網站上的資訊，連續壁是種擋土設施，但他不僅是擋土牆，也是住宅大樓地下室的外壁，是建物的主要結構的一部分。而連續壁的主要目的有2個，保護工地周圍建物基礎的安全，以及為了維護工地自己的施工安全。

而不少網友看完仍是霧煞煞，因此有網友「超具象」說明，火影忍者裡面有演，卡卡西使用的土遁就是。「好像卡卡西會的一招」、「不是吧！明明是我愛羅用的那招」、「土遁的一種」。