南部某企業一名漂亮的女秘書小美，下班時突然突然精神恍惚，說話口齒不清，甚至無力跪倒，同事見狀以為腦中風緊急送醫，事後竟然發現恐怖真相，原來是有一名陳姓男同事覬覦她的美色，竟在小美水杯中摻入網路買來的迷藥，試圖迷姦，幸好同事拒絕陳男要將小美送回家的企圖，阻止一場憾事發生，陳男遭依照強制性交未遂罪，判3年7月有期徒刑。

根據判決書，陳男與小美為公司同事，因小美長得漂亮，竟在網路上購買8顆含有抗精神病藥物Clozapine成分的藥物，於民國110年6月某日，趁小美未注意之際，將藥丸摻入小美使用之水杯中。

事後小美出現精神恍惚、口齒不清、手腳無力而跪在地及意識不清，同事見狀察覺有異，拒絕陳男一再提出要自行載送小美離去要求，並通知救護車將小美送醫救治，嗣後小美根據血液化驗，發現含有藥物成分，再調閱公司監視器後才發現自己竟然遭到下藥，於是報警提告。

小美指控，110年6月某日，喝了自己紅色水壺裡面的水後，約6點多開始覺得身體不舒服，立刻對陳男說身體感覺有點不舒服，且出現腳軟無法站立、跪在地上的狀況，而且有點口齒不清，頭暈暈的，後來就沒有意識了。

小美也證稱，陳男案發前幾天還對她說「上班吃威而鋼」，因此認為他有不軌的意圖。而陳姓男子則坦承，因為在網路上購買藥丸後不太敢用，才會想透過小美試試藥效，沒有強制性交的犯意。

同事則證稱，他和小美交班的同事發現她身體狀況有問題、異常，交接時口齒沒辦法正常表達，也聽不懂她在講什麼，走路也是搖搖晃晃，有時候還快要跌倒，一開始以為她是腦中風，讓她去休息，後來感覺越來越不對勁。

但陳男卻主動說要送小美回家，但陳男卻不知道小美家住哪裡，仍堅持要騎機車送她回家，同事見狀況有異，堅持要小美去醫院會比較好，於是就叫來救護車。

一審法官以傷害罪嫌判處陳男8月徒刑。但二審法官認定，女方遭被告下藥後呈現之精神恍惚、口齒不清、手腳無力而跪在地上等情，可知被告摻入之藥量甚多、藥性甚強，被告既自備藥丸預謀犯案，姓相當重大且惡劣而不宜輕判，但念在陳男無前科，且與小美達成和解賠償24萬，女方也願意原諒，因此判刑3年7月。