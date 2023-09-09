勞動部宣布明年將調漲基本工資，每月基本工資將從2萬6400元調升到2萬7470元，每小時基本工資則從176元調到183元。行政院長陳建仁今天表示，蔡總統上任以來，每年都有調整基本薪資，希望全民經濟成果也能跟勞工分享，會盡快將此案送到行政院院會審議，審議後也會盡快向社會大眾說明。

陳建仁今天上午出席平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮，會前受訪時被問起是否支持基本工資審議委員會方案，何時核定？陳說明，感謝基本工資審議委員會辛勞的審議，全國現在有180萬的勞工依基本工資來生活，蔡總統上任以來，這8年間每年都有調整基本薪資，希望全民經濟成果，也能夠跟勞工分享，讓勞工得到更溫暖、更好的保障。

陳建仁指出，這一次基本工資的調整，基本工資將調2萬7470元，調升4.05％，基本時薪也會調整到183元，會盡快將此案送到行政院院會審議，審議後也會盡快向社會大眾說明，也會透過勞工福利政策，繼續讓勞工的生活得到最溫暖、最溫馨的保障。