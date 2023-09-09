國民投手「天才小史」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）驚傳退休計畫生變，球團甚至表示「期待他在明年春訓報到」。國民取消本周末的「退休記者會」，老闆勒納（Mark D. Lerner）發出最新聲明，所謂「退休計畫」只是個外洩的未證消息，球團稱此「令人遺憾」。

「史崔斯伯格永遠都是華盛頓國民球團的重要一分子，我們支持他做出的任何決定，確保他獲取應得的酬勞。令人遺憾的是這些私下討論遭到匿名者公開，我們原本遵照勞資協議的規範進行談判，也開始準備記者會。然而這些事並未被球團證實或公開宣傳，很不幸地遭到媒體外洩並錯誤報導。我們希望接下來的談判能夠尊重所有參與者的隱私，在此之前，我們期待在春訓看見史崔斯伯格。」

這段聲明顯然是在駁斥美媒The Athletic爆料的合約糾紛，國民與小史簽有7年2.45億美元肥約，包含不可交易條款，但小史傷病不斷而成為大爛約。小史最後一次上場是2022年6月的事，他根本無法再投球了。小史目前還剩餘1.05億美元薪資，國民採取延遲支付，預計分期支付到2029年。媒體爆料國民想要更改合約內容，因此老闆勒納強調「他該拿多少我們不會欠他。」

國民以延遲支付來簽約大球星，導致遊騎兵投手「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）至今還在領取國民的薪資，國民必須每年補他1500萬美元直到2028年（最後一筆由道奇負擔）。