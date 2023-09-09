高雄1名女毒品通緝犯被警方攔查時，先是假報姊姊身分，但警方怎麼看就是「本人與照片不符」，該女還辯解：「我有化妝，我那時候比較胖！」，不過狡辯無用，只好改懇求員警讓她過幾天再到派出所，除此之外，警方又再她隨身包包中查獲6包安非他命及1包K他命。

小港分局桂陽所警員7日晚間10點多，巡經小港區桂陽路段時，發現1輛自小客車違規雙黃線迴轉，上前攔查時查出該車車主為高雄地檢署所發布的毒品通緝犯，不過32歲的陳姓女駕駛表示沒帶證件，但卻謊報姐姐身分證號碼，但警方看照片質疑：「不太像欸！」，陳女立刻解釋：「是我啊！我有化妝，我那時候比較胖」，但男警還是覺得怪怪的，持續逼問，直到無法繼續狡辯後，她只好改懇求警方讓她過2天再到派出所報到。

除了戳破陳女謊言，警方依毒品案通緝逮捕並執行附帶搜索，查獲陳身皮包內，藏有6包二級毒品安非他命及有1包三級毒品K他命，經初步檢驗均呈陽性反應，陳女坦承是今年6月遭高雄地檢署發布通緝，為躲避進勒戒所，才謊報姐姐身分外還隨身攜帶毒品，供稱毒品皆為自己吸食之用，全案詢後依毒品危害防制條例及毒品通緝移送高雄地檢署偵辦。