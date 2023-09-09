影帝梁朝偉近日獲威尼斯影展頒發終身成就獎，更請到大導演李安引言頒獎，昨(8日)梁朝偉帶獎座光榮回到香港接受聯訪，一名穿粉紅外套的女主持人突然一臉感動上前獻上愛的抱抱，原來該女是節目《東張西望》女主持人林映輝，過去和梁朝偉有多年交情，而內向的梁朝偉起初有些害羞，後來手拍上林映輝的背，感謝她的祝福。

梁朝偉昨凱旋回到香港，引來約50多名記者媒體在現場守候，據《東網》報導，其中一名「記者」在訪問期間上前獻上溫馨擁抱，該人其實是主持人林映輝，從1990年至今她便是許多娛樂性節目主持人，從《城市追擊》到《東張西望》，因工作和梁朝偉有多年交情，突如其來抱了梁朝偉一下意外引發討論。

梁朝偉光榮返港，主持人林映輝獻上愛的抱抱。（圖／取自《on.cc東網》）

梁朝偉回香港，主持人林映輝獻上愛的抱抱。（6:31起）。（影音／取自TVB 娛樂新聞台 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

林映輝昨不僅訪了梁朝偉，也跟他的經紀人兼另一半劉嘉玲做了貼身訪談，可見和梁朝偉夫婦關係之好。而梁朝偉昨受訪表示，得到終身成就獎算是對他從影41年有個交代，為何突然落淚？梁朝偉說因為台下都是知名電影人，全部都起身鼓掌令他覺得很感動，並表示這個獎不是給他個人的，要感謝過去的合作夥伴。

梁朝偉和劉嘉玲結婚多年，日前否認婚變謠言。（圖／中時資料照片）

其中，李安致詞特別推崇梁朝偉的眼神演技勝過所有演員，梁朝偉說他沒有意識到這些，只知道每次在表演創作前需要做很多準備，看過一本書和一百本書的獲得是不一樣的，演員也是，要透過訓練產生信心，才能在眼神表達出自己想表現的意涵，他更預告下部新作是明年3月開拍，地點在德國，這回要飾演腦神經科學家，為此問過許多香港大學的神經專家，他天天看4到6小時的相關書籍，希望用8個月的時間能夠充分準備好。