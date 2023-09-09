台北市中山區大直街連棟民宅7日晚間疑因一旁興建工地施工未灌水，造成民宅傾斜龜裂進而下陷。（郭吉銓攝）

基泰建設位於北市大直街的建案7日晚間發生工地塌陷，造成相鄰民宅陷落「1樓變成地下室」，住戶一夜之間無家可歸，此工安事件也讓「損鄰事件爭議處理」引發討論。台北市議員游淑慧昨(8日)在節目中，除提醒民眾如何保障自身權益，也指出當民眾提出建築施工損鄰事件爭議時，都發局的第一階段處理就是會同監造人、起造人到現場會勘，但她質疑「這個就是有問題的，因為監造人雖然是專業技師，但問題給他薪水的就是起造人啊！」

游淑慧昨在節目《新聞面對面》中分析，當住戶提出損鄰爭議到都發局以後，都發局的第一階段處理就是會同監造人、起造人到現場會勘，「由於監造人負有工程安全的監造責任，監造人如果說沒有問題的時候，這個時候都發局就相信了」；此時，主持人謝震武質疑「所以都發局就到那個地方去看，你說沒問題我就相信沒問題?那叫我們去就好啊」，其他來賓也說「那它(都發局)不用去，傳個幾張照片就好啊」。

游淑慧接著說，「所以這個就是有問題的，因為監造人雖然是專業技師，但問題給他薪水的就是起造人啊，你不能說他們說了沒事就沒事」；她透露，自己有檢視損鄰爭議政策，發現還有另一個救濟方法，也就是當民眾不相信監造人時，自己先找第三方公認機構來鑑定，鑑定出來是你(建商)的責任，那麼對方出錢，沒有責任那就自己出錢。

但游淑慧質疑，「怎麼可以只找起造人跟監造人，這都是他家(建商)的人來說沒問題，一直覺得這是鄰損政策有問題，像我2018年的時候，就跟陳情人說賭一把，如果真的不是建商的事那我們付錢」。她認為北市損鄰爭議的處理一直都有問題，應該有調整。