基泰建設位於北市大直街的建案，7日晚間發生工地塌陷，造成相鄰民宅陷落「1樓變成地下室」，7棟鄰宅成嚴重受損。行政院長陳建仁今表示，這些住戶一輩子努力打拚建造的家，不幸受到損毀，甚至需要短期撤離，感到相當不忍，如果地方政府有希望中央配合的地方，會全力以赴，來配合地方政府。
陳建仁今天上午出席平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮，會前接受媒體聯訪。對於大直鄰損案，他指出，家應該是每一個人感到最安全、溫暖的地方，這些住戶一輩子努力打拚建造的家，不幸受到損毀，感到不安全，甚至需要短期的撤離，他感到相當的不忍。
陳建仁說，他已經請政委吳澤成召集相關會議，就工程設計、施工各面向好好檢討，如果地方政府有希望中央配合的地方，會全力以赴，來配合地方政府，使這樣的事件不要再發生，最重要的，受到事件影響的居民，所有的房屋都能夠得到比較好的回復，讓大家居住的更安心。
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