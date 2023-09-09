一名30多歲男性工程師自述，原本無睡眠障礙，但近1個月都睡不著，醫師詢問後得知，男子除了原本睡前滑手機習慣外，近來3、4個月都未看到陽光，嚴重影響睡眠品質。醫師建議男子睡前1小時不要滑手機外，每天上午7~9時一定要去接觸陽光，男子3、4個月後的睡眠情況就大幅改善。

身心科醫師陳長聖在《醫師好辣》表示，睡眠和健康密切相關，診間只要看到患者氣色很差，就知道一定為失眠所困擾。上述男子就診時無奈地告知，已1個月睡不著，躺在床上翻來翻去，後來得知，男子除了原本就睡前狂滑手機外，近來數個月因其公司在宿舍與廠房間蓋了地下道，讓他每天起床就從地下道走到廠房，下班再循原路走回宿舍，長時間都沒曬到太陽、看見陽光。

陳長聖表示，生理時鐘需要陽光的開啟，人若很久未看見陽光、曬太陽，生理時鐘會混亂，失眠症狀於是出現。此外，男子因常在睡前猛滑手機，手機的藍光進入體內，會使褪黑激素分泌失常，讓人難以入睡。他請男子做到2件事，一為睡前1小時不要再使用手機等3C產品，一為每天上午7~9時出外接受日照，所謂接受日照，並不一定要直接曬太陽，只要眼睛接收到陽光就算數。

陳長聖表示，男子一開始就診時，他先開立藥物讓男子可以入睡，過了3、4個月，男子回診時開心告知，經遵循醫師建議後，睡眠狀況已經很不錯了。