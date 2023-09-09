針對基泰建設建案施工造成鄰房坍塌毀損案，台北地檢署9日表示，北檢已主動分「他」字案，指派察官偵辦，北檢強調，會就針對民意代表告發相關人士涉犯公共危險、圖利等罪嫌、請求扣押不法所得等部分，檢察官均會一併調查、審酌。據了解，檢方是指分派駐廉政署的專案檢察官偵辦，因此為釐清北市府都發局、建管處人員監督責任，有無官商勾結，近日會傳喚建商及市府公務員說明。

基泰建設位於北市大直建案「基泰大直」9月7日晚間因施工未做大底，導致鄰房傾斜下陷，影響197戶、367人。台北市議員王世堅8日到台北地檢署表示要告發基泰建設負責人陳世銘涉嫌公共危險罪。但據了解，王世堅當天沒有準備資料遞狀，預計下周一正式向北檢遞狀告發。

另國民黨立委王鴻薇今天向北檢告發基泰建設涉犯《刑法》違反建築技術成規罪，北檢已受理，不過她表示，將聲請檢察官扣押基泰建設該建案的不法利得，避免基泰建設脫產。王表示要聲請保全證據，據了解，王只是告發，不具告訴人身分，無法聲請保全證據，但北檢將一併審酌考量。