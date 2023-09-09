寶雅國際8月合併營收19.3億元，月減3%，年增9.6%，累計前8月合併營收145億元，較去年同期增加14.7%。
截至8月底為止，全國共有335間寶雅、39間寶家。
寶雅國際表示，寶雅將持續展店，並藉由新美妝店型/店中店店型，擴展美妝/居家品類，帶來市占率提升，且寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司帶來正面貢獻。
寶雅國際(5904)8月合併營收達19.3億元，年增9.6%，寶雅國際將持續展店，並藉由新美妝店型/店中店店型，擴展美妝/居家品類，持續帶來市占率提升，預期對公司營運帶來正面貢獻。
寶雅國際8月合併營收19.3億元，月減3%，年增9.6%，累計前8月合併營收145億元，較去年同期增加14.7%。
截至8月底為止，全國共有335間寶雅、39間寶家。
寶雅國際表示，寶雅將持續展店，並藉由新美妝店型/店中店店型，擴展美妝/居家品類，帶來市占率提升，且寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司帶來正面貢獻。
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