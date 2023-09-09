在利雅德舉行的舉重世界錦標賽女子59公斤級賽事結束後，在C組出賽的台灣「舉重女神」郭婞淳靠著挺舉130公斤再度斬獲銀牌1面。

由於女子59公斤級為奧運量級，因此今年在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦的世錦賽報名人數暴增，主辦單位依照各選手的報名成績分為A～E共5組，郭婞淳報名參賽成績210公斤，因此生涯首度被排入C組出賽。

早2天出賽的郭婞淳，最終在C組6次試舉全部成功，以抓舉101公斤、挺舉130公斤、總和231公斤輕鬆稱霸C組，不過最終必須等到今天凌晨的A組賽事全部結束後才能一起計算。

女子59公斤級A組賽事落幕後，由中國羅詩芳以抓舉107公斤、挺舉136公斤、總和243公斤包辦3面金牌，而挺舉部分除了郭婞淳以外，同樣在A組的中國好手裴鑫依也以130公斤作收，但依規定銀牌由早就完賽的郭婞淳收下。

郭婞淳預計9月12日返國備戰接下來的杭州亞運，她在接受中央社訪問時說：「能有這樣的成績我自己也很開心，這已經是我近期以來最好的表現，而且賽後受傷部位的反應也很好，我會繼續努力。」（編輯：李亨山）1120909