前衛生署長楊志良上個月甫以智庫的身分為鴻海創辦人郭台銘站台，表現出支持郭投入2024選戰的姿態。然而楊志良今（9）日卻在《聯合新聞網》發表專文，向郭台銘喊「郭董，請你退選」，以成就大多數民眾對下架民進黨的渴望。網友看到後則紛紛表示「選舉就是靠實力，不是靠讓」、「 自己智庫喊老闆下台」。

楊志良透露，他8月下旬接到郭台銘的的電話，自己反覆勸對方說話算話，且當下也是支持全代會通過的侯友宜一個好時機，郭只要做出形式上的退讓，反而可以達成拯救中華民國的最大心願。

楊還強調，他受邀前往與郭會面時，沒有直言若是郭台銘執意參選，定會傷害多數人民下架民進黨的願望，所以委婉表示，「這次的參選人當中，幾乎沒有人提出讓民眾有感的政見，若是郭能感動人民，自然能水到渠成」。隨後討論到新竹及高雄造勢，楊志良告訴郭台銘，自己可以為其宣揚政見，但不會喊出「凍蒜」。

除此之外，楊志良還提到，他從未參加過國民黨總統參選人侯友宜的活動，也與侯未曾謀面，但知道對方是一個規矩人，全民還能監督；反觀若是民進黨參選人賴清德當選，全世界支持兩岸維持現狀的能量必然減弱，這不是大家所樂見的。同時楊最後還喊話，「所以，請郭董放下吧」。

不過對於楊志良上個月幫郭台銘站台，今天就喊話要對方退選的做法，鄉民也是看傻眼，在PTT《八卦版》留言表示，「我看不懂他是反串還是在演什麼？ 」「被郭切割然後就跳車了吧」、「前幾天你不是還站在果凍台上」、「他超好笑欸，郭真的被他害到」、「賴：我的對手們到底在幹嘛，我捉摸不透阿」、「之前站台，現在突然頓悟？」、「情況不對跳車了」、「笑死，這隊友自己選的」。