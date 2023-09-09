國道1號是新竹縣市往返竹科的重要路廊，上下班尖峰時刻尖峰已是家常便飯。（本報資料照）

新竹縣市今年3月簽署MOU，合作推動「大新竹通勤路廊智慧交控計畫」，經縣市共同提案爭取，交通部正式核定補助3400萬元，並由縣、市及園區各分攤300萬元。計畫涵蓋新竹縣、市、園區共36路口，利用智慧交控分析提升行車效率，預計未來上下班尖峰旅行時間可減少10％。

國道1號是新竹縣市往返竹科的重要路廊，然而上班時間高速公路竹北往園區方向，下匝道的龐大車流遇園區平面道路號誌紓解效率受限，常回堵至竹市的光復路、公道五路交流道。且遇雨，車流量則比平時多一倍，甚至回堵至竹北交流道。

市府交通處長倪茂榮指出，新竹縣市合作推動「大新竹通勤路廊（國道1號新竹路段）智慧交控計畫」，結合高速公路匝道協控機制，利用平面道路號誌輔助高速公路匝道儀控，避免上匝道車輛快速湧入，達到分散交通壓力的目標，也透過eTag、車流偵測器及CCTV等蒐集車流數據，動態分析及計算號誌秒數，紓解車流。

倪茂榮也說明，這次計畫涵蓋新竹縣市及園區36個路口，2023至2024年由竹縣主導推動上午尖峰改善，2025至2026年則由竹市主導推動下班尖峰改善，智慧交控監測設備監測平面道路壅塞情形，當排隊長度達門檻，與高速公路局協控，啟動截流、紓流策略，預計上下班尖峰整體旅行時間將可減少10％。

今年3月，立法院交通委員會與交通部長王國材、內政部營建署到竹市了解交通改善問題，新竹市包括「慈雲路廊交通安全改善計畫」、「光復路一段交通安全改善計畫」及「大新竹通勤路廊（國道1號新竹路段）智慧交控計畫」等3大計畫皆已獲核定。

今年4月由新竹縣市共同提案，向交通部申請補助，近期獲正式核定補助3400萬元，並由新竹縣市及園區各分攤300萬元。市府也感謝交通部與內政部營建署支持與肯定，將積極改善，盼提升竹市整體行車效率與行人安全環境。