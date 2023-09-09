原本預測將登陸日本的今年第13號颱風鴛鴦，雖然已在昨天晚間減弱為熱帶低氣壓，但帶來的大雨仍為日本部分地區帶來災情，已知造成2人不幸死亡及民宅道路等泡水。

日本TBS電視台及朝日新聞報導，就在鴛鴦減弱成熱帶低氣壓後，日本千葉縣及茨城縣接連出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），降下時雨量破百毫米的猛烈雨勢。

千葉縣茂原市24小時累積雨量逾370毫米，創當地觀測史新高紀錄，道路淹水災情不斷，並有6棟民宅泡水。

關東管區警察局49歲技術官員神山智志，昨天在千葉縣大多喜町為確認颱風災情爬上屋頂進行檢查時，不慎從5公尺處墜落身亡。警方將詳細調查事故原因。

同樣受到大雨侵襲的福島縣磐城市也傳出人員傷亡。磐城市消防本部表示，今天上午6時14分左右，路人通報119「有人倒臥排水溝」，消防人員到場發現應該是年齡介於70多歲到80多歲的男性，且已確認死亡。

磐城市還有一人在逃離自家時腳部受傷。磐城市截至今天上午6時止，已確認有20棟民宅泡水，但由於當局仍持續調查中，泡水民宅棟數可能更為增加。

此外，茨城縣日立市政府附近一條河川氾濫，造成市府部分淹水且停電。同樣在日立市，一處高速公路交流道入口附近發生土石崩落，造成巴士及小客車一度動彈不得，共有10人獲救。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1120909