台北市大直街巷內因基泰建設施工不當，導致鄰近公寓下陷傾斜，民進黨立委高嘉瑜表示，基泰本次工安事件賠償金額恐逾10億元，呼籲台北市政府應比照2014年高雄市府在氣爆案的作為，盡快向法院聲請假扣押基泰財產。

高嘉瑜指出，台北市長蔣萬安應該趕快假扣押建商的財產，她指出，基泰2023年第2季財報中，流動資產約204億元、負債總額達136.5億餘元，最即時能使用的現金僅29億元，考慮本次工安事件後續的行政處罰、履約賠償責任、後續衍伸損害，就算加上保險，也極可能無法負擔賠償。

高嘉瑜指出，現在很多建商蓋房子也很多營造責任險保額很低，數億元建案哪夠賠，出事民眾就要自己負責。

高嘉瑜說，回頭看2014年8月1日凌晨發生的高雄氣爆事件，同樣是私人企業造成的重大工安意外、損害金額也高達10億、甚至有人因此死亡。當時高雄市政府第一時間至現場調查、與居民接觸，並迅速在同年8月6日向法院聲請假扣押榮化19億元的財產，台北市政府也應該效法這樣的執行力。

她強烈要求，台北市政府應積極介入本案，立刻向法院聲請對基泰建設所有的財產進行假扣押，避免基泰建設藉機脫產、逃避責任，同時也應該儘速成立專案小組，協助受害民眾釐清受損程度、計算損害賠償數額，並啟動內部調查程序，確認其中是否涉及公務員行政缺失，或甚至是包庇、圖利建商，還給受害民眾一個公道。