新北市板橋區介壽街一處約26坪的閒置公有地，因長期遭車輛違規停放、占用，且環境髒亂，市府為了活化該土地使用效益，同時紓解當地機車停放空間不足的問題，透過跨局處合作，在該土地上畫設12個機車停車格，剩餘空間作為UBIKE2.0停放點，目前皆已完工啟用。

新北市養工處表示，該土地位於介壽街37號對面的公有地，當地里長反映，該地長期以來遭私人車輛停放、占用，里民出入也有安全上的風險，因此與交通局、區公所等單位到場會勘後，更發現周邊機車停放空間不足，決定將閒置的土地規畫成免費的機車停車格，供周邊民眾使用。

除了在該土地畫設包含1個身心障礙車位在內，共計12個機車停車格外，也保留部分空間作為UBIKE2.0停放點。養工處表示，工程經費約15萬元，先由公所將道路刨鋪整平後，再由交通局完成停車格畫設，目前所有工程皆已完工啟用。

工務局表示，本次工程是透過「新北美樂地2.0」專案，協調各機關，將閒置或遭私人占用的公有土地活化成公有停車場、綠地、微笑單車停放點等公共設施設備，將公有土地以最大效益進行活化，也為市民打造更優質的居住環境。