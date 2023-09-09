台北市長蔣萬安表示，目前撤離戶至少都能在旅館居住到22日，預估最快周日或周一，非傾倒戶就可以返家居住。（黃敬文攝）

基泰建設位在大直的都更案，7日晚間發生重大工安事故，並導致一旁40年的民宅直接下陷「2樓變1樓」。事發後台北市長蔣萬安也數次到場視察，9日上午視察後表示，傾倒的建築物勢必要進行拆除，後續也會安排受災戶入住南港基三社宅；至於周圍撤離的住戶，蔣萬安則表示，最快周日或周一住戶就能回家，觀傳局也已規畫好安置問題，至少讓大家都可以住到22日，也不需要更換旅館。

蔣萬安表示，根據現場技師公會的專業人員監測，包含坍塌及傾倒的民宅，以及周圍預防性撤離的民宅，到目前為止都沒有位移，傾斜角度也沒有任何移動。針對傾倒民宅的部分，確認安全無虞後，最快9日下午就可以開放民眾返家拿東西。

至於傾倒建築以外的住戶，都很關心什麼時候可以回家？蔣萬安則說明，目前看來測量後的建物狀況都算穩定，因此預判最快周日或周一就可以讓住戶返家居住。

蔣萬安直言，傾斜住宅的部分經專業人士判斷後，勢必是要進行拆除重建，沒有辦法繼續入住。蔣萬安說，由於需要長期安置的25戶，目前也已經盤點南港基三社宅40戶社宅供受災戶挑選，其中也有2房型與3房型可供挑選，目前正在介接水電瓦斯，社會局也在準備家具，讓受災戶隨時可以入住。

至於旅館安置部分，蔣萬安說，相關住戶可能還有短期安置需求，觀傳局也已經盤點了旅館，「至少讓大家都住兩個禮拜，也就是可以住到22日。」蔣萬安說，會以不讓民眾換旅館為原則，當然如果有需要搬到其他旅館，觀傳局都會來協助安置。