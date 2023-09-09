台北大倉久和大飯店由長鴻榮實業斥資30億元投資興建，並委託日本大倉飯店集團經營管理，於2012年8月3日正式開幕。酒店設有7種房型共208間客房，並設有3間餐廳、6間宴會廳及珍珠酒吧，以及露天溫水泳池、三溫暖、健身房等設施。

台北大倉久和大飯店新任總經理小田文雄出生於高雄，曾就讀文藻外國語文專科學校，大學後赴日本深造。他的飯店職業生涯源自於日本大倉東京酒店的管理培訓課程，爾後遠赴曼谷大倉新頤酒店與阿姆斯特丹大倉酒店，專業領域包含專案管理、財務與現場營運。

小田文雄在飯店業擁有20多年職業生涯，是一名擁有豐富經驗的飯店人。在加入台北大倉久和大飯店前，小田文雄曾任曼谷大倉新頤酒店的財務總監和副總經理，並在阿姆斯特丹大倉飯店擔任副社長兼任管理部長。

憑藉著豐富的經驗，與台北大倉久和大飯店管理團隊的堅定支持，小田文雄總經理將透過有效率的團隊合作來培養強大的飯店文化。小田文雄總經理深刻理解，員工是一間飯店維持良好營運最寶貴的資產。