維修高壓電塔人員疑遭電擊，現場搶救中。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣消防局人員在現場展開搶救。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣番路鄉阿里山國家公園管理處遊客中心周邊知名景點愛情大草原上，今天上午9時56分傳出1名工人在高壓電塔上維修，遭到電擊，意識昏迷，掛在約有8公尺高的電塔上，高壓電斷電後，11時39分時搶救到該男性作業人員，已無生命跡象，送醫搶救中，肇禍原因由警方調查中。

這名疑遭電擊無生命跡象的男性年約45歲，現場搶救人員於完全斷電後協同台電人員上登救援，11時39分接觸患者確認已無生命徵象，於11時50分以繩索斜降方式救出，急救後送往聖馬救治；另一男性電塔作業人員則表示無受傷拒絕送醫。