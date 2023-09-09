台中石岡熱氣球嘉年華活動9日、10日兩天再度登場，上午民眾席地而坐野餐、搭乘熱氣球，有人按下相機快門搶拍熱氣球繽紛起飛升空的美景。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中石岡熱氣球嘉年華活動9日、10日兩天再度登場，熱氣球升空美照曝光，現場許多人趕緊拍下熱氣球升空畫面，直呼「美呆了！」活動有大型風箏秀、音樂晚會、華麗煙火及光雕噴火秀，讓民眾在周末假日搭乘熱氣球升空，鳥瞰大甲溪與山城美景。

藍天白雲，熱氣球繽紛起飛！第3屆石岡熱氣球嘉年華在土牛運動公園盛大登場，今天上午民眾趁著好天氣，搭乘熱氣球俯瞰整個石岡區，有人搶先體驗升空欣賞美景，直呼「感動！」，熱氣球緩緩升空，點綴晴朗天空，景色美不勝收。

主辦單位指出，2023台中石岡熱氣球嘉年華活動，原9月1日當天登場，但上周適逢海葵颱風侵台，2日及3日上下午場活動順延至9日及10日兩天進行，仍澆不熄民眾熱情，初估逾千人湧入拍照及報名搭乘熱氣球，若下午下雨，熱氣球即停止升空。

石岡區長劉素幸說，熱氣球最佳飛行時間是清晨及傍晚，氣流較穩定平靜，風太大易造成熱氣球飛行軌道偏移等狀況；石岡區公所補充，熱氣球體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，搭乘時間約4至6分鐘，一趟可承載3至4人，家長若帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

台中熱氣球嘉年華在石岡區土牛運動公園登場，活動有6場熱氣球繫留升空體驗，須現場排隊購票，每張票500元，活動開始前半小時售票，每場限量150張，另大型風箏秀、音樂晚會、華麗煙火及光雕噴火秀，讓民眾搭熱氣球升空，鳥瞰大甲溪與山城美景。