私立快樂佳園幼兒園長張玉清服務近40年，不改服務初衷，獲教保服務資深人員獎，由新北市副市長劉和然頒獎。（陳慰慈攝）

活動表揚前中華幼教協會人員演出3齣行動短劇，描述教保員的工作日常，讓自板橋餵藥疑雲後飽受質疑的幼教人員「相當有感」。（陳慰慈攝）

新北市教育局今舉辦「112 年度公私立幼兒園教保服務績優暨資深人員表揚典禮」，表彰563位新北市教保服務績優暨資深人員優良典範。其中獲得績優人員殊榮的國泰國小附設幼兒園廚工陳勃宏，雖是重度聾啞人士，但他時時精進自我廚藝，以專業廚藝守護園內近200名師生的營養健康，並透過多國料理讓幼兒習慣多元飲食文化。

陳勃宏曾在私立高中做廚工，料理飯菜時，以讓學生吃飽、吃健康為原則；到幼兒園當廚工後，更注意孩童的飲食，料理更注重少油、少鹽。雖身為重度聾啞人士，他總是敏察別人的需要適時提供協助，如幫忙抬餐、幫同仁清洗電風扇或窗簾。他用微笑表達友善與感恩，是園內最動人的風景。

私立快樂佳園幼兒園長張玉清服務近40年，不改服務初衷，獲教保服務資深人員獎。她說，身為幼教人最她引以為榮的志業，雖近年有少子化危機及疫情衝擊，但她持續為幼教培養及留住好人才，鼓勵園內年輕新血堅持熱情，奉獻專業照顧幼兒。今年園內共有11名老師接受表揚，更是她身為園長最大的成就感。

另一位獲得績優人員獎項肯定的市立泰山幼兒園黃惠霞護理師，從醫院轉職到幼兒園的專業背景，對幼生受傷急救等照護經驗豐富，防疫期間也同時警戒其他疾病傳播可能。她對身心特殊孩子有高度敏覺力，不僅適時提供早期治療等專業建議，也用溫暖親切的態度呼喚每個孩子，讓孩子感到被愛被重視，惠霞護理師常面帶笑容溫暖身邊每個人。

副市長劉和然出席肯定幼教人員的克盡職守與專業領航，另外，獲獎人員踴躍出席不僅展現認同其幼教職涯，更凝聚新北市教保服務人員工作士氣與服務熱情。

今年榮獲表揚者包括績優人員48位及資深人員515位，獲獎教保人員包括長期奉獻杏壇的主任、教師及教保員、廚工、護理人員與職員，每個角色都在各自專業範疇中，用心守護幼童的身心健康。

活動表揚前中華幼教協會人員演出3齣行動短劇，描述教保員的工作日常，面對家長的各項要求及需處理幼兒的各式疑難雜症，讓自板橋餵藥疑雲後飽受質疑的幼教人員「相當有感」。