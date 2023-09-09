北韓將於今天舉行建國紀念日活動。中共中央總書記、國家主席習近平向北韓領導人金正恩致賀電。

據中國官媒央視新聞報導，9日，「中共中央總書記、國家主席習近平就朝鮮國慶75週年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。」

中國外交部此前宣布，這次北韓舉行的紀念活動，將由中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中率團訪問北韓並出席。

今年7月，中共中央政治局委員李鴻忠曾率代表團訪問平壤，這是中國代表團自疫情爆發以來首度出訪北韓。（編輯：周慧盈）1120909