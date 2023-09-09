美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）警告，中國現把美中兩軍間的溝通機制當成電燈按鈕，刻意開開關關。他稱缺乏溝通管道，一旦擦槍走火就是國際事件。

福斯新聞（Fox News）報導，瑞特納是在6日的國防部記者會告訴媒體，稱中國軍方是蓄意打亂溝通管道。

瑞特納告訴記者及與會者：「我們始終保持積極且一貫態度，部長奧斯汀（Lloyd Austin）也一直不斷表示美國尋求與中華人民共和國重啟溝通管道，然而對方出於政治理由，把溝通管道當電燈開關般，一會開一會關。」

瑞特納擔心，刻意任美中兩軍高層間缺乏清晰、一致溝通管道，一旦發生誤會可能就是國際事件。

他援引冷戰時期美蘇間的熱線為例，稱雖然這不能完全類比美中的情況，卻仍不失為彼此對抗國家間依然能保持溝通正常運作的一個例子。

瑞特納說：「（缺乏溝通機制）這很危險，解放軍別再這樣了。對中方而言，他們需思考的是難不成非得等到發生極危險的危機時，才要認清這類接觸的好處嗎？我們希望不要。」（譯者：陳亦偉）1120909